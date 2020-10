Elagu õpetajad! Virumaa tänas oma parimaid koolmeistreid

Lääne-Virumaa aasta lasteaiaõpetaja Moonika Suurmaa Rakvere Rohuaia lasteaiast on oma sõnutsi õnnega koos. Ta ütleb, et selge on see, et ta teeb tööd, mis talle meeldib.

Maakonna parim lasteaiaõpetaja nendib, et lasteaiaaastatega on niiviisi, et neist jäävad meelde vaid üksikud mälestuskillud. Oma lasteaiaajast Vinnis on talle meelde jäänud unejutu lugemine. See on ka tema töö argilõunate osa.