Moonika Suurmaa ja Virge Ong: homme selguvad aasta õpetajad

Aasta lasteaiaõpetaja nominent Moonika Suurmaa kohta on öeldud, et ta on erivajadustega laste õpetamisele spetsialiseerunud lasteaiaõpetaja. Ta on loonud lastele suurepärased võimalused kasvada õppimist ja mängimist soodustavas keskkonnas ettevõtlikeks ja elurõõmsateks.