Kolumn: üheväärne kaitse kõigile

Kui EKRE fraktsiooni poliitikutele meeldib väita, et kõik teised soovivad rahvalt ära võtta võimalust oma võimu kasutada, siis teevad seda tegelikult ka nemad, sest nad tahavad rahvahääletust kasutada meetodina survestamaks riigikogulasi põhiseadust muutma, mitte selleks, et anda rahvale võim põhiseadust muuta. Meedias nende väljaöeldu kohaselt jääks viimane sõna küsimuses siiski ju riigikogule, mitte rahvale.

Ka seltsimees sallivuslane minus näeb sellise küsimuse rahvahääletusele panemises mitut probleemi. Esiteks on väga raske aru saada, miks vajab mehe ja naise abielu põhiseaduslikku kaitset. Kui perekonnaseadust muudetakse ja lubatakse kahel samast soost isikul abielluda, kas niinimetatud traditsiooniline peremudel kaotaks sellest midagi? Mis neilt ära võetaks? Nad kaotaksid oma privilegeeritud staatuse. Ja see on konservatiivide üks suuremaid hirmusid – kaotada ühiskonna ülesehituse tagatud privileegid. Ühiskond sellisena, nagu ta on, kus lokkab ebavõrdsus ja diskrimineerimine, on neile kasulik, seega tuleb seda ka nii hoida.