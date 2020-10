Kui Raimo Jaakson läks kolmapäeva hommikul nende pere lambakoerale Tommile süüa viima, siis ei osanud ta esialgu midagi sellest arvata, et neljajalgset sõpra tema elektrikarjusega piiratud territooriumil näha polnud. Hommik kulges mehel tavapärases kiires rütmis, sest pere pesamuna oli tarvis lasteaeda toimetada ja ta ise pidi tööle jõudma. Nii jäi asi esialgu sinnapaika. “Ütlesin teisele lapsele, et mine ütle emale, et Tommit pole. Abikaasa läks veel küla peale otsima, et äkki on kuskil,” lausus Raimo Jaakson. Aga ei olnud.