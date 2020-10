Õppejõust hobikunstnik pani lambad järge hoidma

Kaheksa aastat on ta Kiltsis pidanud maalambaid ning õppinud tundma nende hingeelu. “Nad olid vabapidamisel, jalutasin nendega iga päev, jälgisin, mida nad söövad, kuidas käituvad, ja tegin neist ka teadustöö,” rääkis Annika Michelson. “Olen ise loomadega üles kasvanud ja mulle väga meeldivad just lambad. Võibolla sellepärast, et Hiina horoskoobis olen ka ise lammas!”