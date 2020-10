Kohav keeletammik rikastus Helle Metslangi nimipuuga

“See on väga suur au, et mind on loetud selleks, kes eesti keele heaks on nii palju teinud, et mulle see maailmas haruldane auhind anda,” sõnas Helle Metslang. Teadlane tunnistas, et tal pole olnud mahti oma tehtule tagasi vaadata, sest ajahäda aina pitsitab ja tegemata tööd on kogu aeg kannul. “Olen vist võtnud natuke liiga palju asju teha,” lausus laureaat muiates.