Triin Varek kommenteeris, et olukorras, kus riik on seadnud reeglid COVID-19 tõkestamiseks, on täielikult taunitav nii-öelda seaduse väänamine. "Meetmed on põhjusega mõeldud viiruse leviku ärahoidmiseks ning me kõik teame, et joobes isikud käituvad erinevalt kainetest inimestest," lausus linnapea.