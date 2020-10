Ettevõtlusnädal toob Lääne-Viru maakonda 28 üritust

Ettevõtlusnädala raames toimub tänavu pea 200 temaatilist üritust. Kõikides Eesti maakondades korraldatakse ettevõtlusega alustama julgustavaid veebiseminare, konverentse, töötubasid ning muudes formaatides üritusi. Suurem osa neist on osalejate jaoks tasuta!

Lääne-Viru Arenduskeskuse juhatuse liikme Heli Eigi sõnul on Ettevõtlusnädal Lääne-Viru maakonnas väga mitmekülgne, pakkudes üritusi nii noortele, alustavatele kui ka juba pikemat aega tegutsevatele ettevõtjatele.

Ettevõtlusnädal on suurim üle-eestiline ettevõtlusüritus, mis toimub igal aastal oktoobrikuu alguses. Ettevõtlusnädalat korraldavad maakondlikud arenduskeskused, juba 15. korda ning see viiakse läbi kõigis 15 maakonnas. Ettevõtlusnädala eesmärk on inspireerida ja julgustada inimesi enda ideid ellu viima, olgu selleks näiteks äriga alustamine, e-poe loomine või mõne uue põneva tootega turule tulemine.