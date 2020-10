Üksi elava pensionäri toetust saab täna 89 900 inimest

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhi Kati Kümniku sõnul on amet seda toetust maksnud neli viimast aastat.

„Enda eluruumi andmeid soovitame kontrollida otse rahvastikuregistrist, kus on näha, kes inimesega samale aadressile veel sisse on kirjutatud. Meie saame küll kinnitada, kas inimene elab rahvastikuregistri andmetel üksi, kuid teiste samal aadressil elavate inimeste kohta täpseid andmeid ei ole meil õigust välja anda,“ rääkis ta. Toetuse saajate arv on aasta-aastalt kasvanud.