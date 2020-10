Lääne-Virumaale lisandus kaks positiivset koroonatesti tulemust

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati kuuel inimesel. Lääne-Virumaale lisandus kaks ning Ida-Virumaale üks uus juhtum. Ühel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Ida- ja Lääne-Virumaa uued juhtumid on seotud nakatumisega pereringis. Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas kaksteist aktiivset kollet.

5. oktoobri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 41 inimest, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest, üks patsient viidi üle tavaraviosakonda. Uusi COVID-19 juhtumeid ööpäevaga ei lisandunud. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Tänaseks on haiglates lõpetatud 474 COVID-19 haigusjuhtumit 461 inimesega.