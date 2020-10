Rakvere teatri reklaamijuht osaleb näitlejana Tartu teatri Must Kast lavastuses

Kristo Kruusman rääkis, et kuulub labürintteatriühendusse g9 ja tutvus sealtkaudu lavastaja Maret Tammega, kes kutsus teda lavastuses osalema. Prooviperioodid jäid peamiselt suvesse, hiljem tuli Rakvere teater vastu ning võimaldas tal kohati kaugtööd teha. "Praegu on olnud neli etendust. Oktoobris tuleb veel kaks ja uue aasta plaanid ei ole veel paigas," rääkis Kruusmann ja kirjeldas, et tunne saali poolt on olnud pigem soe ja teatritegemine on olnud väga huvitav. "Lõhnadel on selles lavastuses oma osa," selgitas ta.