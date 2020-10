Loksa külas hukkus liiklusõnnetuses 32-aastane mees

Metsaveoki juht rääkis, et tema oli tulnud Väike-Maarja poolt, kui paremalt poolt, natuke allamäge mineva tee pealt oli sõitnud talle ette valge Volkswagen Passat. Veokijuht ütles, et ta oli lähenevat autot näinud ja hakanud vaikselt pidurdama, aga siis oli olnud juba hilja – Passati juht oli sõitnud üldse millelegi reageerimata metsaveokile ette. Ka palgiveoki taga sõitnud autojuht kinnitas veokijuhi sõnu – Volkswagen sõitis pidurdamata ette.

Õnnetust pealt näinud põllumajandusliku mürgipritsimasina juht nentis, et taolist asja oma silmaga näha oli väga kohutav. Seda enam, et hukkunu oli olnud tema tuttav.

Politsei tegi kindlaks, et veokit juhtinud 55-aastane mees oli kaine. Sündmuskohal on liiklus häiritud ja korrakaitsjad on kohapeal juhte abistamas.