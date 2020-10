Pagulaskeskustes elab kokku 28 inimest

Vao majutuskeskuse juht Jana Selesneva rääkis, et kõige rohkem on Vao keskuse elanike seas Venemaalt pärit inimesi. Vägeva keskus elas 1. oktoobri seisuga 13 inimest, neist 12 on rahvusvahelise kaitse taotlejat ning üks inimene on juba saanud rahvusvahelise kaitse. Vägeva keskuse elanikud on pärit neljast riigist ja kõige rohkem on keskuses Venemaalt pärit inimesi. Selesneva sõnul tegelevad keskuse elanikud hooajaliste töödega, nagu muruniitmine, kartulivõtt, aiasaaduste koristamine ja hoidistamine. Korrapäraselt käib keskustes eesti keele õpe ja "Kohanemiskohvik". Samuti käisid keskuste elanikud ekskursioonil. Septembris alustas kooliteed neli keskuses elavat last.