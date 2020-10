Mullu samal võidukihutamisel esikoha pälvinud ja ühtlasi endale riigi meistritiitli kindlustanud Georg Gross lausus, et Rally Estonial kannatada saanud Ford Fiesta WRC masina võistluskorda seadmine käib ning nad on koos kaardilugeja Raigo Mõlderiga Saaremaal platsis.

“Praeguse seisuga peaks olema kõik okei,” lausus Gross ja lisas, et läinud nädala lõpus oli auto juba häält teinud. “Selgelt on veel asju kokku panna ja üritaksime mingisuguse pisikese testi ka [Saaremaal] teha, et vaadata, kas kõik toimib. Kui kõik töötab, siis ikka [võistleme].”