Tulumaksu laekus septembris hästi

Kui eelmistel kuudel on peaaegu kõigi Lääne-Virumaa omavalitsuste tulumaksu laekumise kasv Eesti keskmisele alla jäänud, siis septembris oli kasv keskmisest kiirem. Suurim oli kasv Rakvere linnas ja Tapa vallas, kus see tavaliselt maakonna teiste valdadega võrreldes tagasihoidlikum on olnud.