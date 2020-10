Eesti parim lasteaiaõpetaja muudab lastega koos kasvades maailma

Mõni hommik on lasteaias erilisema helgiga. Rakvere Rohuaia lasteaia õpetaja Moonika Suurmaa võttis eile tööle kaasa Joosepi. Kolleegid uudistasid ja lapsed uurisid, kui raske on gloobusega poiss. Joosep. See on kuju, mis ulatati aasta õpetajatele. “Mõni aeg hakkab see olema kodus riiulil, teine pool aega lasteaias,” lausus Suurmaa.