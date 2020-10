Kaks kõrgkooli loovad Virumaal uusi võimalusi tervishoiutöötajate väljaõppeks

Kokkuleppe kohaselt on tulevikus Kohtla-Järvel võimalik omandada haridust Ida- ja Lääne-Viru maakondadele vajalikel erialadel, mida praegu saab õppida vaid tervishoiukõrgkoolides Tallinnas ja Tartus. Lepinguga on ühinenud ka Ida-Viru keskhaigla, Rakvere haigla ja Narva haigla, et tagada uutele tudengitele vajalikud praktikavõimalused.