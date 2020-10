Kõrvitsasaak tuleb tänavu nigel

Lõviosa Tamsalu lähistel Loksa külas kasvatatud kõrvitsatest müüb Udo Ojamaa Põltsamaale Felixile, millega seob teda vastav leping. “55 tonni kõrvitsaid on üle antud, 25 tonni on lepingu täitmiseks veel vaja,” rääkis ta. “Loodan, et selle koguse saan põllult kätte ja lõpuks koguneb ehk sada tonni kokku, kuid tegelikult on tänavu kehv kõrvitsa-aasta. Vähemalt meie kandis.”