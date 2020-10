Rannarahvas pole rahul teede ega ühistranspordiga

Nii paistab näiteks silma, et Rakvere linna elanikud on väga rahul kultuurse vaba aja veetmise võimalustega (väga rahul või pigem rahul 80,3 protsenti vastanutest) ning liikumis- ja sportimisvõimalustega (89,8 protsenti). Mõlemas valdkonnas on rakverlased rahulolu poolest Eestis kolmandal kohal. Eesti keskmine näitaja on nendes valdkondades vastavalt umbes 63 ja 72 protsenti.