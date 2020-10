Arvutita jäänud bussijuht jättis reisijad maha

Kahekümne minuti möödudes haarasid tegusamad mobiiltelefoni järele. Kes helistas tuttavale, et see hädast päästaks, kes töö juurde, et teavitada hilinemisest. Üks ootaja helistas bussifirmasse, kust vastati, et asja uuritakse ja helistatakse viie minuti pärast tagasi. Paraku helistati tunduvalt hiljem ja teatati, et reisijad maha jätnud buss saadetakse Rakverest tagasi oma tööd tegema. Umbes nelikümmend minutit pärast õiget aega tuligi liinibuss teisele katsele. Selleks ajaks oli peatusesse jäänud neli inimest. Bussijuht palus vabandust ja teatas, et seekordne reis on tasuta. Veelgi enam. "Daamid on närvilised," põhjendas bussijuht kolme kommi jagamist. Neljas reisija, ainuke mees, sohvri hinnangul mingeid närvilisuse märke ei ilmutanud. Küll aga helistas too hiljem bussifirmasse ja päris aru. Mõistagi mitte ebavõrdse kohtlemise pärast maiuse jagamisel.