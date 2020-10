Kadrina Kirjandusklubi tegi kokkuvõtteid ja mõlgutas tulevikumõtteid

Kadrina valla raamatukogu direktor Ene Heide rääkis, et MTÜ Kadrina Kirjandusklubi on tegutsenud küll kauem kui kümme aastat, aga nad loevad klubi tõeliseks alguseks aega, kui said remonditud raamatukogu teise korruse ruumid. "Sellest ajast algas aktiivne klubiline tegevus," ütles Ene Heide. "Kõik aastad oleme tegelenud projektide toel, sest paraku on kõige taga raha ja me soovisime väga oma kultuuri ja kirjanduse tutvustamise taset tõsta," selgitas ta ning lisas, et projektikirjutamine tuli ära õppida.