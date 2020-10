Arknal on nüüd võimas õunamahlaliin

Arkna mõisas tegutsev Lembit Kilm tõdes, et kuigi Eestis on tänavu võrdlemisi kehv õunaaasta, kandsid Arkna noored õunapuud kenasti ning viljad on ilusad ja terved. “Saak on tõesti ilus, enamasti on lauaõunad, nii et mahlaks on neid kahju teha, müüme maheõunana, sertifikaat on olemas,” rääkis Kilm.