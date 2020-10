Soe sügis valmistab talivilja külma talve üleelamiseks ette

Vilunud viljakasvataja Ain Altermann Roodevälja Uustalu juhatusest rääkis, et põllumehe seisukohalt on pikk soe sügis positiivne, sest taimed saavad tugevad ja jõulised ning peavad talvele hästi vastu. “Praegu on talivili ja rapsitaimed ilusad. Nii nagu terve see aasta, on ka sügis olnud põllumehe vastu väga armuline,” kiitis Altermann ja meenutas, millal viimati selline hea aasta on olnud. Meelde tuli 2007. aasta.