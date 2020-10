Ka Eesti loodusmuuseumi direktor, bioloog ja loodusvaatleja Asta Tuusti on märganud sügiseses looduses kevadisi õitsejaid – Lahemaal kohtas ta metsülast ja Ida-Virumaal võsaülast. “See ei ole ka ime, sest teatavasti on tänavuse septembri viimane nädal olnud viimase 59 aasta kõige soojem. Regulaarseid vaatlusi on tehtud 59 aastat ja tänavune september on olnud selle aja jooksul soojuse poolest kolmandal kohal,” rääkis Tuusti.