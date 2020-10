Juhtkiri: ükskõiksust on palju

Ühtepidi on tunda, et inimestel on ohutunne täiesti olemas. Ikka on kuulda jutte sellest, et sinna või tänna minema ei kiputa. Kui aga neidsamu inimesi igapäevaelus vaadata, ei paista seda ohutunnet kusagilt. Distantsi hoidmine on unustatud, käsi ei viitsi eriti keegi desinfitseerida ja köhatades ei püütagi suud varjata. Trügitakse ja tungeldakse. Ükskõiksus on väga suur.