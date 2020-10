Enne kui minust sai õpetaja ...

Viskasin ammu kulunud nalja, et saan juba ise asjadest aru, kuidas need lapsed ikka veel ei saa, ja kinnitasin endale, et järgmisel korral on juba sama asja õpetada väga lihtne, mingit ettevalmistust tunniks ei ole enam praktiliselt vajagi. Sedasama kinnitasin endale palju aastaid, kui järjest tuli juurde uusi viise, kuidas üht või teist asja õpetada, kui õpilaskond kaasava hariduse tingimustes üha kirevamaks muutus, kui ise avastasin ikka ja jälle, et mingi meetod enam üldse ei tööta või lihtsalt mõne klassiga ei tööta, kuni taipasin, et ükski aine ei saa ühelegi õpetajale iialgi päris lõpuni selgeks.