Kiri: ilma ...

Ühe eaka vanainimese käest oli küsitud, et millest te kõige rohkem puudust tunnete, ja vastus oli ühene – suhtlemisest. Vajalik toidukraam ja arstirohud pannakse küll ukse taha, kuid keegi ei kõnele sinuga, see on ääretult kurb. See ajajärk kestis päris pikalt. Aga olime visad – tulime toime.