Arvutitõrke tõttu jättis bussijuht reisijad maha

Kahekümne minuti möödudes haarasid tegusamad mobiiltelefoni järele. Kes helistas tuttavale, et see hädast päästaks, kes töö juurde, et teavitada hilinemisest. Üks ootaja võttis kõne bussifirmasse, kust vastati, et asja uuritakse ja helistatakse viie minuti pärast tagasi. Paraku helistati tunduvalt hiljem ja teatati, et reisijad maha jätnud bussijuht ja buss saadetakse Rakverest tagasi oma tööd tegema.