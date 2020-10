Rehbinderi maja paljastas seni teadmata seinamaalingu

Sajandeid vana krohvi alt müsteeriumide otsimine kõlab asjatundmatu inimese jaoks justkui midagi Indiana Jonesi filmidest, kuid tegelikult on see muinsuskaitseinimeste igapäevatöö osa. Sõdade ja tsensuuri tõttu kadunud ajalugu võib olla peidetud mitme tapeedi-, värvi- ja krohvikihi alla. Rehbinderi majast leiti esialgu teadmata päritolu seinamaaling, mis Rakveres on väga haruldane leid.

Sihtasutuse Virumaa Muuseumid juhataja Viljar Visseli sõnul on Rakvere alati tuntud olnud rohkem tapeedilinnana. “Siin kandis on vähe seinamaalinguid tuvastatud, pigem on ajaloolisi hooneid tapeediga kaunistatud,” kõneles Vissel. Leidu on praegu veel ajajoonele keeruline paigutada, kuid Visseli sõnul võib see jääda 18. ja 19. sajandi vahetusse.