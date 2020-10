Perearst: "Esimesed gripijuhtumid võivad aset leida juba oktoobris"

Sõmeru perearsti sõnum on üks: gripi vastu vaktsineerida tasub selleks, et vältida haiguse rasket ja lausa surmaga lõppeda võivat kulgu. Ta lisas, et kui koroonaga seoses teadlased milleski ühel meelel on, siis selles, et kuigi gripivaktsiin ei kaitse koroonaviiruse eest, tuleb end lasta vaktsineerida.