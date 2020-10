Tapa linnaku sõdurid proovisid multifilmikunstniku ametit

Reamees Christofer Robin Velbergi nagu teistegi töötoast osa võtnud ajateenijate jaoks oli animatsiooni tegemine üpris üllatav ja ootamatu ettevõtmine. "Aga see oli väga äge – sai oma varjatud talenti avastada ning uusi tutvusi luua. Protsess ise oli ka põnev – meiega liitus üks Briti kaitseväelane, seega meil tuli üsna rahvusvaheline animatsioon, mille tegelasteks on kolme riigi sõdurid. Tegelikult mõtteid tekkis palju, ning ehk kui vaba aega on piisavalt, tuleb neid animatsioone veel," kõneles Velberg.