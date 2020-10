Koroonaolukord Lääne-Virumaal: kes on haiged ja kas kolle võib tekkida?

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus rääkis, et Lääne-Virumaal on praegu koroonaviirus diagnoositud elukoha järgi kuuel inimesel, kuigi statistika näitab kaheksat inimest, kuid nemad ei ela meie maakonnas.

Isolatsioonis on maakonnas ka Ukraina kodanik, kes on siia tööle tulnud.

"Need kuus inimest on nooremapoolsed ja keskealised, eakaid nende seas pole," nentis Muusikus.

Inimesed on nakatunud tuttavate kaudu või pereringis. Marje Muusikus lootis, et viirusekollet ei teki - haigete lähikontaktsed on isolatsioonid.

2020. aastal on Lääne-Virumaal diagnoositud 40 koroonahaiget. "Eesti mõistes on meie maakond haigestumise mõttes üks väiksemaid, kuigi osad haiged polegi seotud Lääne-Virumaaga, nad elavad mujal kuid andmed pole nad rahvastikuregistris uuendatud," lausus Muusikus.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kaheksa on seotud Jõhvi hooldekeskusega ehk kuus klienti ja kaks töötajat, viiel juhul saadi viirus koolist. Nelja juhul saadi nakkus pereliikmelt ning kahel juhul töölt. Kahel juhul on haigus toodud Eestisse Venemaa Föderatsioonist ja ühel juhul Küproselt.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas üheksa aktiivset kollet: esimese Sillamäe töökoha koldega on seotud 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest. Kohtla-Järve ühe kooli koldega on seotud 12, Kohtla-Järve teise kooli koldega seitse ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa haigusjuhtu. Jõhvi kooli koldega on seotud seitse ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 16 haigestunut ehk viis klienti ja kaks töötajat. Sillamäe kooli koldega on seotud 15 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud üheksa Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu.