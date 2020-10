Maahommik püüdis lindile kanade elu lasteaias

Kauri lasteaias kanadega tegemise eestvedaja, lasteaia õpetaja Heidi Jakobson rääkis, et "Maahommiku" saatepere sai lasteaia kanakasvatusest teada Virumaa Teatajast ja niimoodi kohale tuldigi. "Nad tahtsid oma silmaga näha, kuidas kanad ja lapsed reaalselt igapäevaselt lasteaias koos toimivad koos," ütles Jakobson. Ta lisas, et jutustati ringmajandusest ja nende kasvuhoonest. Mida on kanaprojektiga õpitud, mis saab kanarammust? "Kõik ainevaldkonnad said äbi võetud ... keskkond, emakeel ja matemaatika, soorollid ja peremudel," loetles Jakobson.