Vaata, mis ja kes püüavad Lääne-Virumaal muinsuskaitseameti aastapreemiat

Hästi restaureeritud kunstimälestise seas püüab aastapreemiat Käsmu kiriku taastatud kroonlühter. Preemiale kandideerivad EELK Käsmu kogudus ja konserveerimistööde teostaja Mandragora OÜ (Ene ja Jaak Sarap).

Restaureerijad on öelnud, et see oli väga keeruline ja vastutusrikas ülesanne, sest lühter on kihiline nagu Napoleoni kook.

120-aastase taastatud kuldse kroonlühtri 42 küünalt on valgustanud kaptenite küla pühakoda sellest kevadest.

Kategoorias "Uusehitis ajaloolises keskkonnas" on esitatud kaks pärli Rakverest.

Nominendiks on ajaloolise Pika tänava uuendamine. Tunnustust püüavad Rakvere linnavalitsus ja tänava projekteerija Karisma Arhitektid OÜ, autorid Risto Parve ja Kai Süda.

Pika tänava uuendustööde käigus sündis vanalinna ajalooline peatänav ümber tänapäevaseks promenaadiks. Uuendamise tulemusel muutus tänav autoliiklusele ühesuunaliseks. Jalakäijad ja kergliiklejad said suurema liikumisruumi. Tänava läänepoolsesse külge jäi autoliiklus. Tänava teisele poolele rajati jalakäijate ala koos spetsiaalse tänavamööbliga – lillekastide ja pinkidega. Kogu rekonstrueeritav tänavalõik sai tänapäevase valgustuse. Tänavale paigaldati tervikuna kivikate: sõiduteele graniitkividest ja jalakäijate alale betoonplaatidest.

Aastapreemiale kandideerib ka sajandi ehitiseks peetud Rakvere Vallimäe vabaõhukompleks. Rakvere linnavalitsuse eestvedamisel valminud rajatise tehnilise projekti autorid on OÜ Acto Consult ja ehitustööde teostaja AS YIT Eesti.

Rakvere Vallimäe nõlvadele on rajatud ligi seitsmel hektaril laiuv unikaalne vabaõhukompleks, kuhu saab üritusi nautima tulla üle 5000 külastaja. Kompleksi valmis ehitamine on arendusprojekt, mis on toonud ajaloolisesse linnasüdamesse võimaluse korraldada tänapäevaseid suurüritusi. Valminud on grandioosne maastikuarhitektuurne lahendus, mis on selgelt tänapäevane, kui mille puhul on ajaloolised kihistused väärikalt esile toodud.

Pärandi tutvustaja kategoorias on nominent MTÜ Võivere Tuuleveski. Sealne meeskond on tuulikut korrastanud juba üle kümne aasta. UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud Struve kaare kaks mõõtepunkti asuvad tuuliku läheduses. Sel suvel avati terviklikult valminud külastuskeskus, millesse on seatud Struve meridiaankaart tutvustav näitus. Hobi korras tuuliku restaureerimine ja ekspositsiooni sisseseadmine on olnud pikaaegne ning pühendunud töö, mille käigus on väiksest pereettevõttest saanud aktiivne maailmapärandi tutvustaja.

Ideekorje kaudu esitati muinsuskaitseametile 86 ettepanekut.

Muinsuskaitseameti peadirektori ja aastapreemiate žürii esimehe Siim Raie sõnul tuli esitatud kandidaatide suur arv rõõmsa üllatusena. Kogunenud ettepanekuid läbi vaadates otsustas žürii erandkorras teha sel aastal eraldi kategooria hästi restaureeritud kunstimälestistele – silmapaistvaid töid oli lihtsalt niivõrd palju.