“Kes on tänaseni vastu pidanud, küll need peavad edasi ka,” vastas väikese põllumajandusfirma eestvedaja Kalev Tauer. Kui siiras see vastus oli, ei tea, sest Ida-Virumaalt pärit Aller ja Kalev Tauer on tegelikult vanad tuttavad, praegune minister oli farmeri tegevustega juba siis kursis, kui ta veel minister polnud.