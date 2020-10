Fosforiidiuuringud jätkuvad – puurauke tehakse juurde

Eesti geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasik rääkis, et kavandatavate puurimistööde eesmärk on saada materjali ressursside väärindamise programmi ResTA fosforiidiuuringuteks. Kokku on Rakvere ja Viru-Nigula valda kavandatud seitse uuringupunkti, igasse kohta tehakse kolm umbes 30 meetri sügavust puurauku. Kaasik kõneles, et augud likvideeritakse kohe pärast puurimise lõppu, kaks erandit välja arvatud.