Siinne tugirühm hakkab koolitama teadlikuks vanemaks

Rajaleidja korraldab ka videoloenguid. Psühholoog Jaak Maasalu peab loengu teemal "Kui kodus on teismeline", kus ta annab nõu vanematele, kelle laps on peatselt jõudmas teismeikka.Teismeeas toimuvad lapse käitumises ja olekus muutused. Kui tüdrukutel võib kõige keerulisem vanus olla 12–14, siis poistel 13–15 aastat. Maasalu selgitab videoloengus, millised muudatused lapse käitumises selles vanuses toimuvad ja miks. Ta jagab nõuandeid, kuidas muutuvat last mõista ja toetada, käitumisprobleeme ennetada ja lahendada ning kuidas rääkida teismelisega probleemidest nii, et vestlustel oleks positiivne mõju.