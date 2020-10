GALERII ⟩ Kunda koolis õpetati elustamist

Kunda kooli õpilased said praktilisi elustamis- ja esmaabivõtteid harjutada mannekeenide peal ning samuti on võimalus tutvuda lähemalt AED-aparaadiga.

Kunda ühisgümnaasiumi kooliõde Jelena Fjodorova ütles, et noortele on praegu kõige õigem aeg elustamist õpetada.

See on pöörduv bioloogiline protsess, mille maksimaalne kestvus on 3-5 minutit. Kui selle aja jooksul inimest elustatakse, siis on tema ellujäämisevõimalused suured.