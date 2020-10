Lihtsalt elades oled õnnele palju lähemal

Aasta tagasi elas Maarja koos kaasaga Hawaiil, kus nad pidasid põldu ning igal teisipäeval käis naine sealsel kohalikul kogukonnaturul koos teiste hobiaednike ja põllupidajatega oma saadusi müümas. Just sellel turul suheldes ja kaubeldes tundis ta, et see on midagi, mida talle meeldib teha.