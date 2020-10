Rahvas nagu valge ruut mustal tahvlil

Professor Baer on 77 aastat vana, on uurinud eluaeg eesti rahvast, aga selgust pole saanud. On rahvas, aga nagu pole ka. Püsib maa küljes ja harib seda palehigis, lastes valitsejatel vahetuda. Võibolla nad ei kuulugi inimliiki, vaid hoopis taimeriiki?