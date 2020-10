Aga enne kui kõrvitsad pealinna saadetakse, on kuni kolmeliikmelised võistkonnad kutsutud koos nendega võistlema kilomeetrisel rajal, kusjuures liikumistehnika võib igaüks endale ise valida. “Olen kuulnud, et kõrvitsasaak ei ole tänavu eriti kiita, kuid tean, et mitmed inimesed on juba maalt vanavanemate juurest endale kõrvitsa ära toonud ja treenivad usinalt,” märkis Kohver ja lisas, et liituda võib kasvõi võistluspäeval oma meeskonda registreerides.