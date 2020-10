Jäneda küla esmamainimise 667. aastapäeva puhul on põhjust minna 15. oktoobril Jäneda lossi, kus kell 17 on võimalik kohtuda tõlkija Madis Jürvistega ning kell 18 alustab uut hooaega Jäneda Külakilb, millest osa võtma on oodatud kuni neljaliikmelised meeskonnad.