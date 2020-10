Tiit Hundi umbes kümne aasta jooksul tehtud fotodest, millel leiduvad meie vetes elavad kalad, on Eesti loodusmuuseum koostanud rändnäituse, mida on aastate jooksul nähtud mitmel pool. Ka on näitusest välja kasvanud raamat “Eesti kalad”.

Vahepeal on Eesti vetes uusi liike avastatud ja mullu ilmunud kordustrükis on samuti näiteks Euroopa mõrukas kenasti pildil. Kalade jäädvustamine on muidugi kunst omaette. Pildi tarvis on Hunt neid ise püüdnud, kuid käinud ka kalateadlaste ja kalameestega vetel kaasas. Meie jõevesi on hägune ja seetõttu on suurem osa kaladest pildistatud suures akvaariumis.