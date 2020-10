Esmase info kohaselt jooksis autole ette põder. Politsei esialgsetel andmetel oli autos oli neli inimest, neist kaks last. Loom pages metsa, autos olnud inimeste terviseseisundi kohta selgub info siis, kui meedikud on nad üle saanud vaadata. Algne info lubab arvata, et inimesed õnneks raskemalt viga ei saanud.