Isetehtud maski võib pidada laiatarbemaskiks

Müügil oleva maski pakendilt tasub otsida ka näiteks viiteid, kas tegu on korduskasutatava või ühekordse näomaskiga, ning korduskasutatava maski puhul peab olema õpetus, kuidas seda pesta. "Viroloogid on öelnud, et viirusosakeste hävitamiseks on tarvis pesemist vähemalt 60 kraadiga. Korduskasutatav mask peab olema tehtud materjalist, mis kannatab 60 kraadist pesemist. Kui pakendil on viide näiteks 40-kraadisele pesule ja ei ole viidet triikimisele või desinfitseerimisele, mis tagaks viirusosakeste hävinemise, on tegemist ühekordse kasutusega maskiga."