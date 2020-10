Postitöötajad koguvad vähekindlustatud peredele pesemisvahendeid

Rakvere jaotuskeskuse juhi Sigrid Karoni sõnul tuli initsiatiiv selline aktsioon käima lükata jaotuskeskuse töötajatelt. "Eelmisel aastal kogusime Rakveres vähekindlustatud peredele koolitarbeid ja projekt õnnestus suurepäraselt. Sel aastal mõtlesime kogumisaktsiooni jätkata kaasates veel ka teisi piirkondi ja anda oma panuse perede aitamiseks, kel on raske," ütles Karon. "Rääkides kohalike omavalitsustega selgus, et paljudes peredes on puudus esmavajalikest esemetest puhtuse hoidmiseks. Nii sündis otsus sel aastal just pesemiseks vajalikke asju koguda ja üheskoos maailma paremaks muuta." Kogumiskastid on üleval Jõgeva, Paide, Jõhvi, Märjamaa, Türi, Rakvere ning Rapla postkontorites ja asju saab sinna igaüks tuua 30. novembrini. Projekti koostööpartneriteks on kohalikud omavalitsused, kes aitavad kogutud esemed peredeni toimetada.