Lääne-Virumaal on vähemalt kolm helkuripuud

Porkuni kooli õppejuht Urve Karp ütles, et tegid oma kooliperega helkuripuu esimest korda. Eelmise esmaspäeva hommikul traditsioonilise hommikuringi ajal pandi helkurid kooli lähedal asuva puu külge, mis ühtlasi on ka bussipeatuse naabruses – siis on vajajatel neid hea sealt võtta.

Kui varasematel aastatel kutsusid projekti eestvedajad ehtima oma piirkonna helkuripuid täpselt ühel ja samal ajal, siis tänavu kestis helkuripuude avamine 28. septembrist 9. oktoobrini.

Kõige rohkem helkuripuid laste ja noortega seotud asutuste juures. "Mulle on see teema väga hingelähedane ja ise ma riputan pea iga päev mõne helkuri oma kodulinna helkuripuu külge, mis on Pärnus lastepargis," ütles projekti eestvedaja Regina Jaakson. "Kindlasti on palju helkuripuid Eestis ka selliseid, mida ei ole meie Facebookigrupis registreeritud. Koos tegemise mõte on selles, et oleme siis rohkem nähtavad ja sõnum sellest, pimedal ajal on oluline end nähtavaks teha, jõuab paremini kohale," ütles Jaakson.