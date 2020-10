Peamiselt lambakasvatusega tegeleva Oruküla peretalu karja kuulub 700 lamba ringis. Lambakarjad on umbes sajapealised ning jaotatud Haljala vallas mitmesse kohta. Huntide rünnak toimus Vihula lähistel, paisu vahetus läheduses.

Pühapäeva öö oli niiske ja udune, niisugune sobib huntidele jahipidamiseks hästi. Praegu on teada, et soed jõudsid maha murda neliteist lammast ning nelja nii raskelt vigastada, et nad tuleb hukata.