Õpilased on oma sõna kooli tutvustuses öelnud: “Meie kool on nagu pisut liiga pruun šnitsel, väljastpoolt mitte kõige isuäratavam, aga seestpoolt ahvatlev ja tarkust täis.”

Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba lausus, et ta on aasta esikümnekoolide videod üle vaadanud. “Sel aastal keskendutakse digitaalõppele,” nentis ta. Märgata ja tunnustada püütakse neid kooliperesid, kes sel kummalisel viiruseaastal on leidnud õppetööks nutikaid viise.