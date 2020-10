Vigastada saanud Harri Kullas on optimistlik

“Läksin ühe kaassõitjaga natuke kokku, kuna kuskile polnud minna, ja järsku kadus ratas alt ära. Panin jala kogemata kõrval olnud liivavallile maha ning väänasin põlve ja jalga,” meenutas väikemaarjalane valusat seika. “Üle pea kukerpalli tehes läks omakorda kogu raskus põlve peale. Püsti tõustes ikka natuke aega oigasin, aga sain kohe aru, et midagi on valesti. Mõtlesin, et teen ühe ringi veel ära ja vaatan, mis seis on, aga nagu selle ringi sõitsin, sain aru, et jalg on hästi nõrk ja ma ei saa käiku vahetada.”